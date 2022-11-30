Зеленский пригласил Илона Маска в Украину, чтобы показать ущерб, нанесенный россией

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“Если вы хотите понять, что здесь сделала россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами... После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить”, – отметил Зеленский.

Напомним

Министерство обороны США получило обращение от основателя компании SpaceX Илона Маска о финансировании используемой в Украине сети спутниковой связи Starlink.

Маск заявил, что продолжит бесплатно предоставлять Украине спутниковую связь Starlink.