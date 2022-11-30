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Зеленский пригласил Илона Маска в Украину, чтобы показать ущерб, нанесенный россией

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского миллиардера Илон Маска посетить Украину, чтобы увидеть ущерб, причиненный стране российскими войсками. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.

Цитата

“Если вы хотите понять, что здесь сделала россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами... После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить”, – отметил Зеленский.

Напомним

Министерство обороны США получило обращение от основателя компании SpaceX Илона Маска о финансировании используемой в Украине сети спутниковой связи Starlink.

Маск заявил, что продолжит бесплатно предоставлять Украине спутниковую связь Starlink.

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