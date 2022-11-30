Зеленський запросив Ілона Маска до України, щоб показати збитки, завдані росією
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський запросив американського мільярдера Ілон Маска відвідати Україну, щоб побачити шкоду, завдану країні російськими військами. Про це УНН повідомляє з посиланням на The New York Times.
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“Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі... Після цього ви розкажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав і коли ми зможемо її закінчити”, – зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Міністерство оборони США отримало звернення від засновника компанії SpaceX Ілона Маска щодо фінансування мережі супутникового зв'язку Starlink, яка використовується в Україні.
Маск заявив, що продовжить безкоштовно надавати Україні супутниковий звʼязок Starlink.