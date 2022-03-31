Президент предложил Австралии присоединиться к восстановлению регионов Украины

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"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью на ваш выбор в нашей стране, которые нуждаются в восстановлении", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что Австралия предоставила Украине такой специальный статус страны-единомышленника.

"Но мы не только в мыслях родственны - мы родственны и в мечтах. Поэтому я приглашаю ваше прекрасное государство присмотреться к нашим южным регионам, к нашему побережью Черного и Азовского морей. Восстановление наших портов, развитие таких городов, как Херсон, который сегодня борется за свою свободу, восстановление морской отрасли Украины может быть для вас особым вкладом в стабильность после этой страшной войны. Вместе с принципиальной защитой свободного мореходства это вернет силу древним, но таким верным словам: кто способен защитить свободу на море, тот способен защитить свободу в мире. Верю, что вы это можете!" - рассказал Зеленский.

Зеленский выразил надежду, что украинская община Австралии присоединится к этой совместной работы.

"Будет поддерживать нас сейчас так же сильно, как и в предыдущие годы", - добавил он.

Дополнения

Как отметили, Австралия поставляла в Украину оборонное оборудование и гуманитарные грузы, а также ввела запрет на экспорт в россию глинозема и алюминиевых руд, в частности бокситов.

Добавим

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн сообщал, что страна введет санкции против 39 граждан рф, которые связаны с "делом Магнитского".