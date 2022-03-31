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Президент запропонував Австралії приєднатися до відновлення регіонів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував Австралії приєднатися до проекту відновлення регіонів України, зокрема узбережжя Чорного та Азовського морів. Про це він сказав під час звернення до Палати представників Австралії, передає кореспондент УНН.

Президент запропонував Австралії приєднатися до відновлення регіонів України

Цитата

"Ми запрошуємо провідні держави світу, провідні компанії та найкращих спеціалістів приєднатися до проекту відновлення України. Взяти шефство над регіоном, містом чи галуззю на ваш вибір в нашій країні, які потребують відновлення",- сказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що Австралія надала Україні такий спеціальний статус країни-однодумця.

"Але ми не тільки у думках споріднені – ми споріднені і у мріях. Тому я запрошую вашу прекрасну державу придивитись до наших південних регіонів, до нашого узбережжя Чорного та Азовського морів. Відновлення наших портів, розвиток таких міст, як наприклад Херсон, який сьогодні виборює свою свободу, відновлення морської галузі України може бути для вас особливим внеском у стабільність після цієї страшної війни. Разом із принциповим захистом вільного мореплавства це поверне силу давнім, але таким вірним словам: хто здатний захистити свободу на морі, той здатний захистити свободу у світі. Вірю, що ви це можете!" - розповів Зеленський.

Зеленський висловив сподівання, що українська громада Австралії доєднається до цієї спільної роботи.

"Буде підтримувати нас зараз так само сильно, як і в попередні роки", - додав він.

Доповнення

Як зазначили, Австралія постачала в Україну оборонне обладнання та гуманітарні вантажі, а також ввела заборону на експорт в росію глинозему та алюмінієвих руд, зокрема бокситів.

Додамо

Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн повідомляв, що країна введе санкції проти 39 громадян рф, які пов’язані зі "справою Магнітського".

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