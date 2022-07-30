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Зеленский призвал жителей Донецкой области эвакуироваться

Зеленский призвал жителей Донецкой области эвакуироваться

Киев • УНН

 • 134453 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донецкой области и призвал их эвакуироваться. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

Цитата

"Сейчас важно услышать всем тем нашим людям, которые еще остаются на Донбассе, в зонах жесточайших боев. Там сотни тысяч людей, десятки тысяч детей… Многие отказываются уехать… Но это действительно нужно сделать. Это решение все равно придется принимать. Все равно! Поверьте мне. И что раньше это будет сделано, что больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить. Поэтому, если у вас есть возможность, говорите, пожалуйста, с теми, кто еще остается в зонах боевых действий на Донбассе. Пожалуйста, убеждайте их, что уехать нужно, а особенно если это семьи с детишками. Если у вас есть возможность помочь переселенцам – сделайте это", - призвал Зеленский.

Он подчеркнул, что правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется.

"Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем. Мы – не россия. Именно поэтому для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать все доступные возможности, чтобы спасти как можно больше жизней и чтобы по максимуму ограничить российский террор. На этом этапе войны для россии террор – это основное оружие. И потому основная задача каждого украинца, каждого защитника свободы и человечности в мире - делать все, чтобы изолировать государство-террориста и чтобы защитить больше людей от российских ударов", - добавил президент Украины.

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