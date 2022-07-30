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Зеленський закликав жителів Донецької області евакуюватися

Зеленський закликав жителів Донецької області евакуюватися

Київ • УНН

 • 134458 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів Донецької області та закликав їх евакуюватися. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Зараз важливо почути всім тим нашим людям, які ще залишаються на Донбасі, у зонах найжорсткіших боїв. Там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей… Багато хто відмовляється виїхати… Але це справді потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені. І що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити. Тому, якщо у вас є змога, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім’ї з діточками. Якщо у вас є змога допомогти переселенцям – зробіть це", - закликав Зеленський.

Він наголосив, що урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є, все організовується.

"Повний супровід, повна допомога – і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо. Ми – не росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати всі доступні можливості, щоб урятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму обмежити російський терор. На цьому етапі війни для росії терор – це основна зброя. І тому основне завдання кожного українця, кожного захисника свободи й людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів", - додав президент України.

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