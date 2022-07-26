ОВА: кількість охочих евакуюватися з Нікополя значно збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Кількість охочих евакуюватися з Нікополя, який російські загарбники почали активно обстрілювати з тимчасово захоплених територій, зросла в десятки разів. Про це у Telegram пише пресслужба Дніпропетровської обласної військової адміністрації, передає УНН.
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"Півтора тижня тому ворог почав активно обстрілювати Нікополь. Через це кількість бажаючих покинути місто значно збільшилася. Раніше звідти евакопотягом вирушало до 10 людей на день. Минулого тижня – у десятки разів більше. У середньому до 200 містян на день", - повідомили в ОВА з посиланням на начальника дніпровського центрального вокзалу Вадима Бусурулова.
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Наголошується, що з Нікополя та Дніпра щодня ходить евакуаційний потяг до Львова. За останню добу на ньому поїхали з міста 35 людей.
"Поїзд №120 ходить із Запоріжжя до Львова щодня. Він робить зупинки у Нікополі, Апостоловому, Кривому Розі. У складі потягу – 4 евакуаційні вагони. У разі потреби їхню кількість збільшуватимемо. Проїзд безкоштовний", - йдеться в повідомленні.
Ще один евакопотяг - №233/85 "Покровськ-Дніпро-Львів"- їде через Дніпро. Відправлення з Дніпра – о 21:34. Відправка зі станції у Нікополі – о 12:58.
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