ОВА: кількість охочих евакуюватися з Нікополя значно збільшилася

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 41757 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 88406 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 142287 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 142399 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 150329 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 135800 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 109455 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 105357 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 284221 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153284 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.4 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 136598 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 91841 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 61010 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 133935 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 52329 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 133936 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 284185 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 549424 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 495081 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 697222 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 19662 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 61011 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 91842 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 136599 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 150729 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

ОВА: кількість охочих евакуюватися з Нікополя значно збільшилася

ОВА: кількість охочих евакуюватися з Нікополя значно збільшилася

Київ • УНН

 • 229958 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Кількість охочих евакуюватися з Нікополя, який російські загарбники почали активно обстрілювати з тимчасово захоплених територій, зросла в десятки разів. Про це у Telegram пише пресслужба Дніпропетровської обласної військової адміністрації, передає УНН.

Цитата

"Півтора тижня тому ворог почав активно обстрілювати Нікополь. Через це кількість бажаючих покинути місто значно збільшилася. Раніше звідти евакопотягом вирушало до 10 людей на день. Минулого тижня – у десятки разів більше. У середньому до 200 містян на день", - повідомили в ОВА з посиланням на начальника дніпровського центрального вокзалу Вадима Бусурулова.

Деталі

Наголошується, що з Нікополя та Дніпра щодня ходить евакуаційний потяг до Львова. За останню добу на ньому поїхали з міста 35 людей.

"Поїзд №120 ходить із Запоріжжя до Львова щодня. Він робить зупинки у Нікополі, Апостоловому, Кривому Розі. У складі потягу – 4 евакуаційні вагони. У разі потреби їхню кількість збільшуватимемо. Проїзд безкоштовний", - йдеться в повідомленні.

Ще один евакопотяг - №233/85 "Покровськ-Дніпро-Львів"- їде через Дніпро. Відправлення з Дніпра – о 21:34. Відправка зі станції у Нікополі – о 12:58.

Нагадаємо

У Нікополі Дніпропетровської області прогриміли вибухи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,915.45