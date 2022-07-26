ОВА: количество желающих эвакуироваться из Никополя значительно увеличилось

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"Полторы недели назад враг начал активно обстреливать Никополь. Из-за этого количество желающих покинуть город значительно увеличилось. Раньше оттуда эвакопоездом отправлялось до 10 человек в день. На прошлой неделе – в десятки раз больше. В среднем до 200 горожан в день", – сообщили в ОВА со ссылкой на начальника днепровского центрального вокзала Вадима Бусурулова.

Детали

Отмечается, что из Никополя и Днепра каждый день ходит эвакуационный поезд во Львов. За последние сутки на нем уехали из города 35 человек.

"Поезд №120 ходит из Запорожья во Львов ежедневно. Он делает остановки в Никополе, Апостоловом, Кривом Роге. В составе поезда – 4 эвакуационных вагона. В случае необходимости их количество будем увеличивать. Проезд бесплатный", - говорится в сообщении.

Еще один эвакопоезд – №233/85 "Покровск-Днепр-Львов" – едет через Днепр. Отправление из Днепра – в 21:34. Отправка со станции в Никополе – в 12:58.

Напомним

В Никополе Днепропетровской области прогремели взрывы.