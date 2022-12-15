Зеленский призвал Евросовет поддержать украинскую формулу мира

Детали

"За прошедшие полгода мы разработали и предложили миру формулу мира, которая содержит все необходимое, чтобы не только прекратить эту войну, но и гарантировать – надежно и долго, – что не будет повторения такой же или какой-либо другой войны в Европе. Я призываю вас поддержать украинскую формулу мира! Все вы знаете ее элементы – они логичны, действенны, могут быть реализованы уже за следующие полгода", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что для этого в ближайшее время Украина организует саммит – Global Peace Formula Summit.

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"Я надеюсь, что на этом саммите увидим всех вас и ваше лидерство в помощи миру. Обратите внимание: каждый из пунктов нашей формулы мира позволяет каждой добросовестной стране проявить свое лидерство и помочь с той или иной конкретной целью", – рассказал Зеленский.

По его словам, это как "меню" для проявлений лидерства.

"И это возможности для всех стран внести вклад в безопасность Украины, всей Европы, мира. Это возможности и для тех, кто активнее в международных отношениях, и для тех, кто пока делает меньше для защиты мира", – рассказал Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский предложил странам–партнерам выбрать пункты для реализации формулы мира.