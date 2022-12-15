Зеленський закликав Єврораду підтримати українську формулу миру

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"За минулі пів року ми розробили й запропонували світу формулу миру, яка містить усе необхідне, щоб не лише припинити цю війну, а й гарантувати – надійно й довготривало, – що не буде повторення такої ж чи початку будь-якої іншої війни у Європі. Я закликаю вас підтримати українську формулу миру! Усі ви знаєте її елементи – вони логічні, дієві, можуть бути реалізовані вже за наступні пів року", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що для цього найближчим часом Україна організує саміт – Global Peace Formula Summit.

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"Я сподіваюся, що на цьому саміті побачимо всіх вас і ваше лідерство в допомозі миру. Зверніть увагу: кожен із пунктів нашої формули миру дає змогу кожній сумлінній країні проявити своє лідерство й допомогти з тією чи іншою конкретною метою", – розповів Зеленський.

За його словами, це як "меню" для проявів лідерства.

"І це можливості для всіх країн зробити внесок у безпеку України, всієї Європи, світу. Це можливості й для тих, хто активніший у міжнародних відносинах, і для тих, хто поки що робить менше для захисту миру", – розповів Зеленський.

Нагадаємо

Володимир Зеленський запропонував країнам–партнерам обрати пункти для реалізації формули миру.