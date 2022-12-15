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Зеленський закликав Єврораду підтримати українську формулу миру

Зеленський закликав Єврораду підтримати українську формулу миру

Київ • УНН

 • 466204 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської ради закликав підтримати українську формулу миру, передає кореспондент УНН.

Деталі

"За минулі пів року ми розробили й запропонували світу формулу миру, яка містить усе необхідне, щоб не лише припинити цю війну, а й гарантувати – надійно й довготривало, – що не буде повторення такої ж чи початку будь-якої іншої війни у Європі. Я закликаю вас підтримати українську формулу миру! Усі ви знаєте її елементи – вони логічні, дієві, можуть бути реалізовані вже за наступні пів року", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що для цього найближчим часом Україна організує саміт – Global Peace Formula Summit.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський виступив на 77 Генасамблеї ООН та представив формулу миру

"Я сподіваюся, що на цьому саміті побачимо всіх вас і ваше лідерство в допомозі миру. Зверніть увагу: кожен із пунктів нашої формули миру дає змогу кожній сумлінній країні проявити своє лідерство й допомогти з тією чи іншою конкретною метою", – розповів Зеленський.

За його словами, це як "меню" для проявів лідерства.

"І це можливості для всіх країн зробити внесок у безпеку України, всієї Європи, світу. Це можливості й для тих, хто активніший у міжнародних відносинах, і для тих, хто поки що робить менше для захисту миру", – розповів Зеленський.

Нагадаємо

Володимир Зеленський запропонував країнам–партнерам обрати пункти для реалізації формули миру.

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