Зеленский призвал украинцев не ездить в Беларусь

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 94634 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103934 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129754 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109058 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129279 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101723 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102454 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104277 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102002 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101523 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Зеленский призвал украинцев не ездить в Беларусь

Зеленский призвал украинцев не ездить в Беларусь

Киев  •  УНН

 • 16153 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь. Об этом сказал журналистам в четверг, передает корреспондент УНН.

"Мы хотим, чтобы нам вернули наших граждан в Украину, и из-за той сложной ситуации... Мы с вами проходили в Украине такие ситуации. Хочется, чтобы не было смертей, не было пострадавших, и чтобы действительно власть находила диалог со своим обществом. Но пока мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация, и я бы сейчас советовал украинцам, и из-за тех случаев, что наши задержаны там, я бы советовал сейчас украинцам воздержаться от поездок в Беларусь. Пока не установится более или менее стабильная ситуация", - сказал Президент.

Напомним, ранее сегодня Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Республику Беларусь. Украинцам, которые уже находятся на территории страны, рекомендовано не участвовать в массовых мероприятиях.

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