Зеленский призвал украинцев не ездить в Беларусь

"Мы хотим, чтобы нам вернули наших граждан в Украину, и из-за той сложной ситуации... Мы с вами проходили в Украине такие ситуации. Хочется, чтобы не было смертей, не было пострадавших, и чтобы действительно власть находила диалог со своим обществом. Но пока мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация, и я бы сейчас советовал украинцам, и из-за тех случаев, что наши задержаны там, я бы советовал сейчас украинцам воздержаться от поездок в Беларусь. Пока не установится более или менее стабильная ситуация", - сказал Президент.

Напомним, ранее сегодня Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Республику Беларусь. Украинцам, которые уже находятся на территории страны, рекомендовано не участвовать в массовых мероприятиях.



