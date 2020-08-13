МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Республіки Білорусь. Українцям, які вже перебувають на території країни, рекомендовано не брати участь у масових заходах. Про це на брифінгу в четвер заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“Оскільки ситуація в Білорусі залишається напруженою, Міністерство закордонних справ вчора дало рекомендації громадянам, які вже перебувають на території Білорусі, проявляти підвищену увагу та обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях та акціях протесту, стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади”, — сказав міністр.
Він зазначив, що, у зв’язку з затриманням напередодні принаймні трьох українських громадян, міністерство видає нову рекомендацію громадянам України.
“Сьогодні МЗС видає нову рекомендацію громадянам України: утриматись від поїздок до Республіки Білорусь до стабілізації ситуації у цій країні та подальших оголошень”, — заявив Кулеба.
Як повідомляв УНН, напередодні стало відомо що у Мінську затримали двох українців — Костянтина Реутського і Євгена Васильєва.