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19 березня, 18:42 • 39720 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 85608 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 92500 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113576 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120172 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117394 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152710 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124749 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123888 перегляди

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Зеленський закликав українців не їздити до Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав українців утриматися від поїздок у Білорусь. Про це сказав журналістам у четвер, передає кореспондент УНН.

“Ми хочемо, щоб нам повернули наших громадян в Україну, і через ту складну ситуацію... Ми з вами проходили в Україні такі ситуації. Хочеться, щоб не було смертей, не було постраждалих, і щоб дійсно влада знаходила діалог зі своїм суспільством. Але поки що ми бачимо, що там складна, нестабільна, серйозна ситуація, і я б зараз радив українцям, і через ті випадки, що наші затримані там, я б радив зараз українцям утриматись від поїздок в Білорусь. Поки не встановиться більш-менш стабільна ситуація”, — сказав Президент.

Нагадаємо, раніше сьогодні Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Республіки Білорусь. Українцям, які вже перебувають на території країни, рекомендовано не брати участь у масових заходах.

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