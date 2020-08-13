Зеленський закликав українців не їздити до Білорусі

“Ми хочемо, щоб нам повернули наших громадян в Україну, і через ту складну ситуацію... Ми з вами проходили в Україні такі ситуації. Хочеться, щоб не було смертей, не було постраждалих, і щоб дійсно влада знаходила діалог зі своїм суспільством. Але поки що ми бачимо, що там складна, нестабільна, серйозна ситуація, і я б зараз радив українцям, і через ті випадки, що наші затримані там, я б радив зараз українцям утриматись від поїздок в Білорусь. Поки не встановиться більш-менш стабільна ситуація”, — сказав Президент.

Нагадаємо, раніше сьогодні Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Республіки Білорусь. Українцям, які вже перебувають на території країни, рекомендовано не брати участь у масових заходах.



