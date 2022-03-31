Зеленский призвал парламент Австралии предоставить Украине бронемашины Bushmaster

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"Нужно пресекать любые попытки россии обходить санкции. Ведь что же это за санкции тогда, если их можно обойти благодаря нехитрым схемам? Но прежде всего - надо вооружать тех, кто реально борется за свободу. Чтобы зло проиграло и чтобы россия искала мир, Украине нужно иметь все необходимое на поле боя. Например, у вас есть замечательные бронемашины Bushmaster, которые могут существенно помочь Украине. Как и другие образцы техники и оружия, которые способны усилить наши позиции. Если будет у вас возможность - Украина будет вам благодарна", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, сейчас в Украине эти бронемашины сделают точно больше для общей свободы, для общей безопасности, чем в Австралии, где они будут пылиться.

"Украинский народ уже продемонстрировал всему миру, насколько искренне мы ценим свободу. Насколько последовательно мы готовы ее защищать. Наши герои сражаются против армии, которая считается одной из самых сильных в мире. Но все наши люди без исключения уже думают о будущем. О том, как мы будем жить после войны. Как мы восстановим нашу страну, наш Черноморский регион", - отметил Зеленский.

Дополнение

Словакия заявила о дальнейшей поддержке Украины и передаче оружия.



