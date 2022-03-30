Словаччина заявила про подальшу підтримку України та передачу зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Словаччина продовжуватиме постачати зброю Україні та посилить санкції проти російської федерації. Про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова під час зустрічі з депутатами Верховної Ради, пише УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
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“Українська делегація під час зустрічі з Президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою обговорила особливості зухвалого збройного нападу російської федерації на Україну. Президентка Чапутова, зокрема, зазначила, що вона підтримує подальшу передачу Словаччиною зброї Україні, посилення міжнародних санкцій проти рф, надання Україні усіх видів гуманітарної допомоги”, - йдеться в повідомленні.
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Президент підкреслила, що вона виступає за активізацію євроінтеграційного курсу України та надання їй членства в Європейському Союзі.
Додамо
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що країна відправить продовольство до оточених російськими військами районів України.