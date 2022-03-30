Словаччина заявила про подальшу підтримку України та передачу зброї

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“Українська делегація під час зустрічі з Президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою обговорила особливості зухвалого збройного нападу російської федерації на Україну. Президентка Чапутова, зокрема, зазначила, що вона підтримує подальшу передачу Словаччиною зброї Україні, посилення міжнародних санкцій проти рф, надання Україні усіх видів гуманітарної допомоги”, - йдеться в повідомленні.

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Президент підкреслила, що вона виступає за активізацію євроінтеграційного курсу України та надання їй членства в Європейському Союзі.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що країна відправить продовольство до оточених російськими військами районів України.