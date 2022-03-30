Словакия заявила о дальнейшей поддержке Украины и передаче оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Словакия будет продолжать поставлять оружие Украине и усилит санкции против российской федерации. Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова во время встречи с депутатами Верховной Рады, пишет УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.
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“Украинская делегация во время встречи с президентшей Словацкой Республики Зузаной Чапутовой обсудила особенности дерзкого вооруженного нападения российской федерации на Украину. Президент Чапутова, в частности, отметила, что она поддерживает дальнейшую передачу Словакией оружия Украине, усиление международных санкций против рф, предоставление Украине всех видов гуманитарной помощи”, - говорится в сообщении.
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Президент подчеркнула, что она выступает за активизацию евроинтеграционного курса Украины и предоставление ей членства в Европейском Союзе.
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страна отправит продовольствие в окруженные российскими войсками районы Украины.