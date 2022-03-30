Словакия заявила о дальнейшей поддержке Украины и передаче оружия

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“Украинская делегация во время встречи с президентшей Словацкой Республики Зузаной Чапутовой обсудила особенности дерзкого вооруженного нападения российской федерации на Украину. Президент Чапутова, в частности, отметила, что она поддерживает дальнейшую передачу Словакией оружия Украине, усиление международных санкций против рф, предоставление Украине всех видов гуманитарной помощи”, - говорится в сообщении.

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Президент подчеркнула, что она выступает за активизацию евроинтеграционного курса Украины и предоставление ей членства в Европейском Союзе.

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страна отправит продовольствие в окруженные российскими войсками районы Украины.