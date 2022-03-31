Зеленський закликав парламент Австралії надати Україні бронемашини Bushmaster
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав парламент Австралії надати Україні бронемашини Bushmaster. Про це він сказав під час звернення до Палати представників Австралії, передає кореспондент УНН.
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"Потрібно зупиняти будь-які намагання росії обходити санкції. Бо що ж це за санкції тоді, якщо їх можна обійти завдяки нехитрим схемам? Але передусім – треба озброювати тих, хто реально бореться за свободу. Щоб зло програло і щоб Росія шукала мир, Україні потрібно мати усе необхідне на полі бою. Наприклад, у вас є чудові бронемашини Bushmaster, які можуть суттєво допомогти Україні. Як і інші зразки техніки і зброї, які здатні посилити наші позиції. Якщо буде у вас можливість – Україна буде вам вдячна", - сказав Зеленський.
Деталі
За його словами, наразі в Україні ці бронемашини зроблять точно більше для спільної свободи, для спільної безпеки, ніж в Австралії, де вони припадатимуть пилом.
"Український народ вже продемонстрував всьому світу, наскільки щиро ми цінуємо свободу. Наскільки послідовно ми готові її захищати. Наші герої борються проти армії, яка вважається однією із найсильніших у світі. Але всі наші люди без виключення вже думають про майбутнє. Про те, як ми будемо жити після війни. Як ми відновимо нашу країну, наш Чорноморський регіон", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Словаччина заявила про подальшу підтримку України та передачу зброї.