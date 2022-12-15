Зеленский призвал страны ЕС поставить Украине современные танки

Зеленский отметил, что оборонная поддержка должна быть не меньше, чем в прошлые полгода.

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«Это критически важно для защиты украинской свободы и самой идеи Европы в глобальном противостоянии с россией. Но, кроме этого, мы нуждаемся в более современных вооружениях, большем объеме поставок. Это касается и ПВО, и ПРО. И я прошу каждую из 27 стран Европейского Союза решить, что конкретно вы можете сделать для увеличения объема поставок ПВО и ПРО», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это касается и современных танков.

«Нет никакой рациональной причины, почему бы Украине не получить их уже сейчас. Я прошу вас проявить лидерство: тот, кто первым предоставит современные танки, откроет эту возможность поставок для всего мира и запомнится как один из наиболее важных защитников свободы в наше время. Это касается и более дальнобойных артиллерийских и ракетных систем, которые могли бы ускорить окончание российской агрессии», – отметил Зеленский.

Он заметил, что все это – прямое спасение миллионов жизней.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина не получила от Германии боевых танков Leopard 2, о котором неоднократно просила украинская сторона для собственной защиты от российской агрессии.