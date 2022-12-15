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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Зеленський закликав країни ЄС поставити Україні сучасні танки

Зеленський закликав країни ЄС поставити Україні сучасні танки

Київ • УНН

 • 546211 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав країни ЄС поставити Україні сучасні танки. Про це він сказав під час звернення до Європейської ради, передає кореспондент УНН.

Зеленський зазначив, що оборонна підтримка має бути не меншою, ніж у минулі пів року.

Цитата

«Це критично важливо для захисту української свободи й самої ідеї Європи у глобальному протистоянні з росією. Але, крім цього, ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. Це стосується і ППО, і ПРО. І я прошу кожну з 27 країн Європейського Союзу вирішити, що конкретно ви можете зробити для збільшення обсягу постачання ППО й ПРО», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що це стосується і сучасних танків.

«Немає жодної раціональної причини, чому б Україні не отримати їх уже зараз. Я прошу вас проявити лідерство: той, хто першим надасть сучасні танки, відкриє цю можливість постачання для всього світу й запам’ятається як один із найбільш важливих захисників свободи в наш час. Це стосується і більш далекобійних артилерійських і ракетних систем, які могли б пришвидшити закінчення російської агресії», - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що все це – прямий порятунок мільйонів життів.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна не отримала від Німеччини бойових танків Leopard 2, про який неодноразово просила українська сторона для власного захисту від російської агресії.

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