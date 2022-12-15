Зеленський закликав країни ЄС поставити Україні сучасні танки

Зеленський зазначив, що оборонна підтримка має бути не меншою, ніж у минулі пів року.

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«Це критично важливо для захисту української свободи й самої ідеї Європи у глобальному протистоянні з росією. Але, крім цього, ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. Це стосується і ППО, і ПРО. І я прошу кожну з 27 країн Європейського Союзу вирішити, що конкретно ви можете зробити для збільшення обсягу постачання ППО й ПРО», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що це стосується і сучасних танків.

«Немає жодної раціональної причини, чому б Україні не отримати їх уже зараз. Я прошу вас проявити лідерство: той, хто першим надасть сучасні танки, відкриє цю можливість постачання для всього світу й запам’ятається як один із найбільш важливих захисників свободи в наш час. Це стосується і більш далекобійних артилерійських і ракетних систем, які могли б пришвидшити закінчення російської агресії», - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що все це – прямий порятунок мільйонів життів.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна не отримала від Німеччини бойових танків Leopard 2, про який неодноразово просила українська сторона для власного захисту від російської агресії.