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Зеленский призвал глав церквей проводить богослужения онлайн

Зеленский призвал глав церквей проводить богослужения онлайн

Киев  •  УНН

 • 12933 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса. Об этом он сказал в своем видеообращении сообщает УНН.

“Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей. — Ред.) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность”, — сказал Президент в видеообращении.

Зеленский в который раз призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

“Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим”, — отметил он.

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Президент Зеленский отметил, что даже самые богатые страны мира признают неготовность своих медицинских систем выдержать большие нагрузки от количества больных коронавирусом.

“Поэтому задача номер один — минимизировать распространение вируса”, — подчеркнул Президент.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что религиозные организации в Украине готовы проводить богослужения онлайн из-за коронавируса.

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