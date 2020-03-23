Зеленский призвал глав церквей проводить богослужения онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса. Об этом он сказал в своем видеообращении сообщает УНН.
“Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей. — Ред.) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность”, — сказал Президент в видеообращении.
Зеленский в который раз призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.
“Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим”, — отметил он.
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Президент Зеленский отметил, что даже самые богатые страны мира признают неготовность своих медицинских систем выдержать большие нагрузки от количества больных коронавирусом.
“Поэтому задача номер один — минимизировать распространение вируса”, — подчеркнул Президент.
Напомним, ранее в МВД сообщили, что религиозные организации в Украине готовы проводить богослужения онлайн из-за коронавируса.