Пандемія коронавірусу: Європарламент повідомив про смерть співробітника
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Один із співробітників Європарламенту помер в результаті пандемії коронавірусу. Про це повідомив глава генерального директорату Європейського парламенту по персоналу Крістіан Кнудсен, передає УНН з посиланням на Politico.
Так, повідомляється, що Кнудсен розіслав електронний лист з інформацією про першу смерть співробітника Європарламенту від коронавірусу.
"Він був підрядником в генеральному директораті Європейського парламенту з інновацій та технологічної підтримки", - зазначено в листі.
Нагадаємо, що депутат Європейського парламенту від Європейської народної партії Адам Ярубас отримав позитивний результат на коронавірус.