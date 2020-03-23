Пандемия коронавируса: Европарламент сообщил о смерти сотрудника
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Один из сотрудников Европарламента умер в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава генерального директората Европейского парламента по персоналу Кристиан Кнудсен, передает УНН со ссылкой на Politico.
Так, сообщается, что Кнудсен разослал электронное письмо с информацией о первой смерти сотрудника Европарламента от коронавируса.
"Он был подрядчиком в генеральном директорате Европейского парламента по инновациям и технологической поддержке", - указано в письме.
Напомним, что депутат Европейского парламента от Европейской народной партии Адам Ярубас получил положительный результат на коронавирус.