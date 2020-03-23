Пандемия коронавируса: Европарламент сообщил о смерти сотрудника

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102497 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105333 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107317 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106129 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115133 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101296 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105651 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106725 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131631 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130476 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: Европарламент сообщил о смерти сотрудника

Пандемия коронавируса: Европарламент сообщил о смерти сотрудника

Киев  •  УНН

 • 17813 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Один из сотрудников Европарламента умер в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава генерального директората Европейского парламента по персоналу Кристиан Кнудсен, передает УНН со ссылкой на Politico.

Так, сообщается, что Кнудсен разослал электронное письмо с информацией о первой смерти сотрудника Европарламента от коронавируса.

"Он был подрядчиком в генеральном директорате Европейского парламента по инновациям и технологической поддержке", - указано в письме.

Напомним, что депутат Европейского парламента от Европейской народной партии Адам Ярубас получил положительный результат на коронавирус.

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