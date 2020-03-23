Зеленський закликав глав церков проводити богослужіння онлайн

КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу. Про це він сказав у своєму відеозверненні повідомляє УНН.