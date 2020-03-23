Зеленський закликав глав церков проводити богослужіння онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу. Про це він сказав у своєму відеозверненні повідомляє УНН.
“Дякую тим главам церков, які розуміють небезпеку та проводять богослужіння без людей, у режимі онлайн. Впевнений, що й інші глави (церков. — Ред.) доєднаються до такої вимушеної практики. Адже сьогодні людям справді дуже потрібна віра, але не менше їм потрібна елементарна безпека”, — сказав Президент у відеозверненні.
Зеленський вкотре закликав громадян залишатися вдома й не виходити на вулицю без зайвої потреби.
“Це стосується не тільки людей похилого віку, а й усіх громадян. Не створюйте ризик собі та оточенню”, — зазначив він.
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Президент Зеленський зауважив, що навіть найбагатші країни світу визнають неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження від кількості хворих на коронавірус.
“Тому завдання номер один — мінімізувати поширення вірусу”, — наголосив Президент.
Нагадаємо, раніше у МВС повідомили, що релігійні організації в Україні готові проводити богослужіння онлайн через коронавірус.