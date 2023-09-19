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Зеленский с трибуны ООН: рф использует цены на продовольствие как оружие

Зеленский с трибуны ООН: рф использует цены на продовольствие как оружие

Киев • УНН

 • 281225 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. россия пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации некоторых — если не всех — захваченных территорий в Украине. рф использует цены на продовольствие как оружие. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты. россия превращает в оружие много других вещей, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех ваших стран. Существует немало конвенций, ограничивающих владение и распространение оружия, но не существует реальных ограничений на использование продовольствия, энергии и других вещей как оружия», - сказал Зеленский.

Добавим

Он отметил, что с начала полномасштабной агрессии, россия заблокировала украинские черноморские и азовские морские порты.

«Наши порты на Дунае до сих пор остаются мишенью для ее ракет и беспилотников. россия пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации некоторых — если не всех — захваченных территорий. россия использует цены на продовольствие как оружие. Мы запустили временный экспортный коридор в Черном море. Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов», - отметил Зеленский.

Президент заявил, что тревожно видеть, как в это время кое-кто в Европе подрывает солидарность и устраивает политический театр, делая из зерна триллер.

«Может казаться, что они играют собственную роль, но вместо этого они помогают подготовить сцену для московского актера», - сказал Зеленский.

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Напомним

Представитель кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил о "фактическом прекращении" действия "зернового соглашения", ссылаясь на якобы невыполнение части договоренностей в отношении россии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в тот же день, что, несмотря на российское заявление относительно зернового коридора, считает, что президент россии владимир путин хочет продолжения соглашения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у ООН, Турции и Украины достаточно ресурсов, чтобы обеспечить функционирование "зерновой сделки" при условии наличия политической воли.

Украина рассматривает новый маршрут для экспорта продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Румынии и Болгарии.

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