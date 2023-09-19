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Зеленський з трибуни ООН: рф використовує ціни на продовольство як зброю

Зеленський з трибуни ООН: рф використовує ціни на продовольство як зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій в Україні. рф використовує ціни на продовольство як зброю. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів. росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, але й проти всіх ваших країн. Існує чимало конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї», - сказав Зеленський.

Додамо

Він зазначив, що з початку повномасштабної агресії, росія заблокувала українські чорноморські та азовські морські порти.

«Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників. росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій. росія використовує ціни на продовольство як зброю. Ми запустили тимчасовий експортний коридор у Чорному морі. Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів», - зазначив Зеленський.

Президент заявив, що тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер.

«Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора», - сказав Зеленський.

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Нагадаємо

Речник кремля дмитро пєсков 17 липня заявив про "фактичне припинення" дії "зернової угоди", посилаючись на нібито невиконання частини домовленостей щодо росії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у той же день, що, попри російську заяву стосовно зернового коридору, вважає, що президент росії володимир путін хоче продовження угоди.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в ООН, Туреччини та України достатньо ресурсів, аби забезпечити функціонування "зернової угоди" за умови наявності політичної волі.

Україна розглядає новий маршрут для експорту продовольства в рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Румунії та Болгарії.

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