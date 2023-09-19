Зеленський з трибуни ООН: рф використовує ціни на продовольство як зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій в Україні. рф використовує ціни на продовольство як зброю. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН, передає кореспондент УНН.
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«Поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів. росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, але й проти всіх ваших країн. Існує чимало конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї», - сказав Зеленський.
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Він зазначив, що з початку повномасштабної агресії, росія заблокувала українські чорноморські та азовські морські порти.
«Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників. росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій. росія використовує ціни на продовольство як зброю. Ми запустили тимчасовий експортний коридор у Чорному морі. Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів», - зазначив Зеленський.
Президент заявив, що тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер.
«Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора», - сказав Зеленський.
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