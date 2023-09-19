Зеленський з трибуни ООН: рф використовує ціни на продовольство як зброю

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«Поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів. росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, але й проти всіх ваших країн. Існує чимало конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї», - сказав Зеленський.

Додамо

Він зазначив, що з початку повномасштабної агресії, росія заблокувала українські чорноморські та азовські морські порти.

«Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників. росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких — якщо не всіх — захоплених територій. росія використовує ціни на продовольство як зброю. Ми запустили тимчасовий експортний коридор у Чорному морі. Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів», - зазначив Зеленський.

Президент заявив, що тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер.

«Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора», - сказав Зеленський.

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Нагадаємо

Речник кремля дмитро пєсков 17 липня заявив про "фактичне припинення" дії "зернової угоди", посилаючись на нібито невиконання частини домовленостей щодо росії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у той же день, що, попри російську заяву стосовно зернового коридору, вважає, що президент росії володимир путін хоче продовження угоди.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в ООН, Туреччини та України достатньо ресурсів, аби забезпечити функціонування "зернової угоди" за умови наявності політичної волі.

Україна розглядає новий маршрут для експорту продовольства в рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Румунії та Болгарії.