Зеленский: с начала полномасштабного вторжения рф удалось вернуть из плена уже 2526 украинцев

Детали

"Каждый раз, когда возвращаем наших людей из российского плена, помним о фундаментальной цели: никого своего, ничего украинского врагу не оставим.

Вчера мы вернули из плена еще 95 наших ребят, наших воинов. Всего за время после 24 февраля прошлого года уже возвращено 2526 украинцев и украинок", - написал президент.

Также Зеленский поблагодарил всех, кто занимается обменами. И каждого воина, который обеспечивает для Украины наличие обменного фонда для освобождения наших людей.

"Обо всех помним, каждого и каждую ищем, всех должны вернуть. И вернем!" - заявил президент.

Дополнение

Накануне Украине удалось вернуть из плена 95 украинцев. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и двое офицеров. К своим семьям уехали, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".

Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь".