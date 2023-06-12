Зеленський: з початку повномасштабного вторгнення рф вдалось повернути з полону вже 2526 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. З початку російського повномасштабного вторгнення з полону вдалося повернути 2526 українців. Про це написав президент України Володимир Зеленський у Telegram і оприлюднив відео зі звільненими напередодні 95 військовими, пише УНН.
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"Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо. Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців та українок", - написав президент.
Також Зеленський подякував всім, яка займається обмінами. І кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей.
"Про всіх пам’ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути. І повернемо!", - заявив президент.
Доповнення
Напередодні Україні вдалося повернути з полону 95 українців. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. До своїх родин поїхали, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".
Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь".