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Зеленський: з початку повномасштабного вторгнення рф вдалось повернути з полону вже 2526 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. З початку російського повномасштабного вторгнення з полону вдалося повернути 2526 українців. Про це написав президент України Володимир Зеленський у Telegram і оприлюднив відео зі звільненими напередодні 95 військовими, пише УНН

Зеленський: з початку повномасштабного вторгнення рф вдалось повернути з полону вже 2526 українців

Деталі

"Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо. Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців та українок", - написав президент.

Також Зеленський подякував всім, яка займається обмінами. І кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей.

"Про всіх пам’ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути. І повернемо!", - заявив президент.

Доповнення

Напередодні Україні вдалося повернути з полону 95 українців. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. До своїх родин поїхали, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі".

Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь".

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