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Зеленский с Байденом обсудили дальнейшие санкции против россии

Зеленский с Байденом обсудили дальнейшие санкции против россии

Киев • УНН

 • 356086 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джо Байденом обсудил дальнейшие санкции против россии и ответственность агрессора за преступления, совершенные против Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом Доме, передает УНН.

Цитата

“Обсуждаем дальнейшее санкционное и юридическое давление на государство-террориста. россия должна отвечать за все то, что делает против нашего государства и всего мира. И принципиальная вещь — это формула мира, возможность американского лидерства на этот счет. Мы предлагаем очень конкретные пункты и то, что Америка может сделать, чтобы помочь их выполнить. Я благодарен нашим американским союзникам за то, что они нас слышат и чувствуют так же как и мы насколько важно сохранять инициативу и искать как восстановить территориальную целостность Украины и международный порядок”, — сообщил Зеленский.

Напомним

Президент США Джо Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что президент россии владимир путин думал, что ослабит НАТО, вместо этого - укрепил НАТО.

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