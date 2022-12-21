Зеленський з Байденом обговорили подальші санкції проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джо Байденом обговорив подальші санкції проти росії та відповідальність агресора за злочини, вчинені проти України. Про це він повідомив на пресконференції у Білому Домі, передає УНН.
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“Обговорюємо подальший санкційний та юридичний тиск на державу-терориста. росія має відповідати за все те, що робить проти нашої держави та усього світу. І принципова річ — це формула миру, можливість американського лідерства щодо цього. Ми пропонуємо дуже конкретні пункти і те, що Америка може зробити, щоб допомогти їх виконати. Я вдячний нашим американським союзникам за те, що вони нас чують і відчувають так само як і ми наскільки важливо зберігати ініціативу і шукати як відновити територіальну цілісність України і міжнародний порядок”, — повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції заявив, що президент рф володимир путін думав, що послабить НАТО, натомість — зміцнив НАТО.