Зеленский: как мы хотим оживить ООН, если место его рождения оккупировано постоянным членом Совета Безопасности

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН напомнил о продолжающейся русской оккупации Крыма, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В 1945 году в Крыму состоялась Ялтинская конференция, где закладывались основы мирового порядка и было решено провести первую конференцию по созданию ООН. И Ялта и Крым восьмой год оккупированы. Как мы хотим оживить ООН, если место, где рождалась идея ООН, оккупированный постоянным членом Совета Безопасности ООН?”, - спросил Зеленский.

Детали

Президент напомнил, что председатель 76-й сессии много говорил об изменении климата и защита окружающей среды и природы на планете.

“В этом контексте Крым требует внимания ООН еще больше. С уникальной природы сделали военную базузамисть флоры и фауны там — флот и солдаты, а душах крымчан противоположная проблема — не глобальное потепление а глобальное опустошение”, - отметил Глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН процитировал Первого президента Леонида Кравчука и российского лидера Владимира Путина.

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