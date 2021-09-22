Зеленський: як ми хочемо оживити ООН, якщо місце його народження окуповане постійним членом Ради Безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН нагадав про триваючу російську окупацію Криму, передає кореспондент УНН.
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“У 1945 році в Криму відбулась Ялтинська конференція, де закладались основи світового порядку і було вирішено провести першу конференцію зі створення ООН. І Ялта, і Крим восьмий рік окуповані. Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де народжувалась ідея ООН, окуповане постійним членом Ради Безпеки ООН?”, — спитав Зеленський.
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Президент нагадав, що голова 76-ї сесії багато говорив про зміну клімату та захист довкілля і природи на планеті.
“В цьому контексті Крим потребує уваги ООН ще більше. Із унікальної природи зробили військову базузамість флори і фауни там — флот і солдати, а душах кримчан протилежна проблема — не глобальне потепління а глобальне спустошення”, — зазначив Глава держави.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН процитував Першого президента Леоніда Кравчука та російського лідера Володимира Путіна.