Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете выезда чиновников за границу на отдых
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Совет национальной безопасности и обороны принял решение, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение СНБО и видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
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“Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, различных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся”, — сказал Зеленский в видеообращении.
В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка.
Детали
Совет национальной безопасности и обороны принял решение, что в период мобилизации и во время военного положения государственные служащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Такое решение приняли на заседании СНБО учитывая информацию председателя государственной пограничной службы по вопросу пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения.
Изменения будут касаться:
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- членов Кабмина, первых заместителей и заместителей министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей,
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- руководителя Офиса президента и его заместителей, руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместителей,
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- председателя СБУ, его первого заместителя и заместителей,
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- председателя и членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания,
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- председателя и членов Счетной палаты,
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- председателя и членов ЦИК, председателей и членов других государственных коллегиальных органов,
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- секретаря СНБО, его первых заместителей и заместителей,
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- народных депутатов,
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- уполномоченного ВРУ и его представителей,
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- председателя Нацбанка, его первого заместителя и заместителей,
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- постпреда президента в Автономной республике Крым и его заместителей,
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- глав местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей,
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- судей КСУ, судей, прокуроров, руководителей других государственных органов и их заместителей, а также руководителей структурных подразделений госорганов, работников, забронированных на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.
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Дополнение
Также СБУ должна проверить законность решений Министерства развития общин, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за пределы Украины украинцев. В том числе граждан на транспортных средствах, а также законность и обоснованность внесения соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".