Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете выезда чиновников за границу на отдых

Цитата

“Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, различных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся”, — сказал Зеленский в видеообращении.

В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка.

Детали

Совет национальной безопасности и обороны принял решение, что в период мобилизации и во время военного положения государственные служащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Такое решение приняли на заседании СНБО учитывая информацию председателя государственной пограничной службы по вопросу пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения.

Изменения будут касаться:



членов Кабмина, первых заместителей и заместителей министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей,



руководителя Офиса президента и его заместителей, руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместителей,



председателя СБУ, его первого заместителя и заместителей,



председателя и членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания,



председателя и членов Счетной палаты,



председателя и членов ЦИК, председателей и членов других государственных коллегиальных органов,



секретаря СНБО, его первых заместителей и заместителей,



народных депутатов,



уполномоченного ВРУ и его представителей,



председателя Нацбанка, его первого заместителя и заместителей,



постпреда президента в Автономной республике Крым и его заместителей,



глав местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей,



судей КСУ, судей, прокуроров, руководителей других государственных органов и их заместителей, а также руководителей структурных подразделений госорганов, работников, забронированных на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.



Дополнение

Также СБУ должна проверить законность решений Министерства развития общин, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за пределы Украины украинцев. В том числе граждан на транспортных средствах, а также законность и обоснованность внесения соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".