Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони виїзду чиновників за кордон на відпочинок

Цитата

“Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз — будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться”, — сказав Зеленський у відеозверненні.

В пʼятиденний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

Деталі

Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення, що у період мобілізації та під час воєнного стану державні службовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження. Таке рішення прийняли на засіданні РНБО врахувавши інформацію голови державної прикордонної служби з питання перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.

Зміни будуть стосуватися:



членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників,



керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників,



голови СБУ, його першого заступника та заступників,



голови та членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення,



голови та членів Рахункової палати,



голови та членів ЦВК, голів та членів інших державних колегіальних органів,



секретаря РНБО, його перших заступників та заступників,



народних депутатів,



уповноваженого ВРУ та його представників,



голови Нацбанку, його першого заступника та заступників,



постпреда президента в Автономній республіці Крим та його заступників,



голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,



суддів КСУ, суддів, прокурорів, керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів держорганів, працівників, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.



Доповнення

Також СБУ має перевірити законність рішень Міністерства розвитку громад, обласних, Київської міської військових адміністрацій про виїзд за межі України українців. У тому числі громадян на транспортних засобах, а також законність та обгрунтованість внесення відповідних відомостей до інформаційної системи “Шлях”.