Зеленский внес в Раду законопроект о прекращении действия соглашения с беларусью о взаимной защите госсекретов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о прекращении действия соглашения между Украиной и беларусью о взаимном обеспечении защиты государственных секретов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.
Детали
Инициатором законопроекта № 0197 о прекращении действия Соглашения между Украиной и республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственных секретов является Зеленский.
На данный момент текст законопроекта отсутствует. Он передан на рассмотрение руководству.
Дополнение
10 апреля Украина разрывает еще ряд соглашений с рф и беларусью - соответствующие проекты законов приняла Верховная Рада.
Также Кабинет министров одобрил указ Президента о прекращении приграничного сотрудничества Украины с россией и беларусью.