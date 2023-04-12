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Зеленський вніс до Ради законопроект про припинення дії угоди з білоруссю про взаємний захист держсекретів

Зеленський вніс до Ради законопроект про припинення дії угоди з білоруссю про взаємний захист держсекретів

Київ • УНН

 • 674462 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про припинення дії угоди між Україною та білорусю про взаємне забезпечення захисту державних секретів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

Деталі

Ініціатором законопроекту № 0197 про припинення дії Угоди між Україною та республікою білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів є Зеленський.

Наразі текст законопроекту відсутній. Він переданий на розгляд керівництву.

Доповнення

10 квітня Україна розриває ще низку угод з рф та білоруссю - відповідні проекти законів ухвалила Верховна Рада.

Також Кабінет міністрів схвалив указ Президента про припинення прикордонного співробітництва України з росією та білоруссю.

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