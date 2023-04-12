Зеленський вніс до Ради законопроект про припинення дії угоди з білоруссю про взаємний захист держсекретів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про припинення дії угоди між Україною та білорусю про взаємне забезпечення захисту державних секретів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
Деталі
Ініціатором законопроекту № 0197 про припинення дії Угоди між Україною та республікою білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів є Зеленський.
Наразі текст законопроекту відсутній. Він переданий на розгляд керівництву.
Доповнення
10 квітня Україна розриває ще низку угод з рф та білоруссю - відповідні проекти законів ухвалила Верховна Рада.
Також Кабінет міністрів схвалив указ Президента про припинення прикордонного співробітництва України з росією та білоруссю.