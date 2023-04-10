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Україна розірвала ще низку угод з рф та білоруссю

Україна розірвала ще низку угод з рф та білоруссю

Київ • УНН

 • 754176 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Україна розриває ще низку угод з рф та білоруссю - відповідні проекти законів ухвалила Верховна Рада, передає УНН.

Деталі

Верховна Рада України прийняла в цілому урядовий Проект Закону про припинення дії угоди між Кабінетом міністрів України та урядом республіки білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації та Протоколу між Кабінетом міністрів України та урядом республіки білорусь про внесення змін до угоди між Кабінетом міністрів України та урядом республіки білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації, підписаної в Мінську 22 січня 2003 року (реєстр. № 0179 від 29.11.2022 р.)

Законопроект у зв’язку з докорінною зміною обставин та в рамках подальшої міжнародної ізоляції республіки білорусь у зв’язку з її активним сприянням повномасштабному військовому вторгненню рф в Україну передбачає:

припинення в установленому порядку дії Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом республіки білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації;

припинення дії Протоколу між Кабінетом міністрів України та урядом республіки білорусь про внесення змін до угоди між Кабінетом міністрів України та урядом республіки білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації.

Угодою визначаються юридичні та організаційні засади забезпечення технічного захисту інформації, проведення консультацій і обміну досвідом по вдосконаленню забезпечення технічного захисту інформації, а також здійснення співробітництва в галузі розробки і використання нормативно-правових актів у галузі технічного захисту інформації, надання послуг з питань контролю за станом технічного захисту інформації.

За - 288 голосів народних депутатів України.

Крім того, Верховна Рада України прийняла в цілому урядовий Проект Закону про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації (реєстр. № 0181 від 05.12.2022 р.)

Припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та РФ сприятиме посиленню державного контролю в'їзду та перебування в Україні громадян рф в умовах загроз національній безпеці України.

ЗА - 283 голоси народних депутатів України.

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