Украина разорвала еще ряд соглашений с рф и беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украина разрывает еще ряд соглашений с рф и беларусью - соответствующие проекты законов приняла Верховная Рада, передает УНН.
Детали
Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный Проект Закона о прекращении действия соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством республики беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации и Протокола между Кабинетом министров Украины и правительством республики беларусь о внесении изменений в соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством республики беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации, подписанного в Минске 22 января 2003 года (рег. № 0179 от 29.11.2022 г.)
Законопроект в связи с коренным изменением обстоятельств и в рамках дальнейшей международной изоляции республики беларусь в связи с ее активным содействием полномасштабному военному вторжению рф в Украину предусматривает:
прекращение в установленном порядке действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством республики беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации;
прекращение действия Протокола между Кабинетом министров Украины и правительством республики беларусь о внесении изменений в соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством республики беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации.
Соглашением определяются юридические и организационные основы обеспечения технической защиты информации, проведения консультаций и обмена опытом по совершенствованию обеспечения технической защиты информации, а также осуществления сотрудничества в области разработки и использования нормативно-правовых актов в области технической защиты информации, предоставления услуг по вопросам контроля за состоянием технической защиты информации.
За - 288 голосов народных депутатов Украины.
Кроме того, Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный Проект Закона о прекращении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительствомроссийской федерации о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и российской федерации (рег. № 0181 от 05.12.2022 г.)
Прекращение действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством рф о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и рф будет способствовать усилению государственного контроля въезда и пребывания в Украине граждан рф в условиях угроз национальной безопасности Украины.
ЗА - 283 голоса народных депутатов Украины.
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