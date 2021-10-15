Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вывел экс-главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова с персонального состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его место занял спикер ВР Руслан Стефанчук. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.
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“Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчук Руслана Алексеевича — Председателя Верховной Рады Украины (по согласию); вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Д.Разумкова”, — говорится в указе № 542/2021.
Дополнение
7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. “За” отставку проголосовало 284 нардепа.
Верховная Рада в пятницу, 8 октября, выбрала Руслана Стефанчук новым председателем Верховной Рады.