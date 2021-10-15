Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вивів ексголову Верховної Ради Дмитра Разумкова з персонального складу Ради національної безпеки і оборони України. Його місце зайняв спікер ВР Руслан Стефанчук. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.
Цитата
“Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Стефанчука Руслана Олексійовича — Голову Верховної Ради України (за згодою); вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Д.Разумкова”, — йдеться в указі № 542/2021.
Доповнення
7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.
Верховна Рада у п’ятницю, 8 жовтня, обрала Руслана Стефанчука новим головою Верховної Ради.