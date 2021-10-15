Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вивів ексголову Верховної Ради Дмитра Разумкова з персонального складу Ради національної безпеки і оборони України. Його місце зайняв спікер ВР Руслан Стефанчук. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.