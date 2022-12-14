Зеленский выразил разочарование президенту МОК из-за намерений вернуть российских спортсменов на международные соревнования
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и выразил разочарование намерениями вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом, передает УНН.
Детали
Глава государства отметил поддержку украинских атлетов и украинского олимпийского движения, а также призвал МОК содействовать восстановлению разрушенной россией спортивной инфраструктуры в Украине.
Зеленский выразил разочарование присутствием президента Олимпийского комитета россии на саммите МОК 9 ноября и намерением вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.
«С февраля 184 украинские спортсмены погибли от действий россии. Нельзя пытаться быть нейтральными, когда уничтожаются основы мирной жизни и игнорируются общечеловеческие ценности», – заявил Президент Украины.
По его словам, молчание спортсменов, тренеров и функционеров потакает агрессии, а россия использует спорт в пропагандистских целях.
Справедливым ответом на такие действия может быть только полная изоляция страны-террориста на международной арене. В частности, это касается международных спортивных мер, отметили в ОП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада ввела санкции против 55 российских спортсменов и Анатолия Тимощука