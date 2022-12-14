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Зеленский выразил разочарование президенту МОК из-за намерений вернуть российских спортсменов на международные соревнования

Зеленский выразил разочарование президенту МОК из-за намерений вернуть российских спортсменов на международные соревнования

Киев • УНН

 • 1352419 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и выразил разочарование намерениями вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом, передает УНН.

Детали

Глава государства отметил поддержку украинских атлетов и украинского олимпийского движения, а также призвал МОК содействовать восстановлению разрушенной россией спортивной инфраструктуры в Украине.

Зеленский выразил разочарование присутствием президента Олимпийского комитета россии на саммите МОК 9 ноября и намерением вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.

«С февраля 184 украинские спортсмены погибли от действий россии. Нельзя пытаться быть нейтральными, когда уничтожаются основы мирной жизни и игнорируются общечеловеческие ценности», – заявил Президент Украины.

По его словам, молчание спортсменов, тренеров и функционеров потакает агрессии, а россия использует спорт в пропагандистских целях.

Справедливым ответом на такие действия может быть только полная изоляция страны-террориста на международной арене. В частности, это касается международных спортивных мер, отметили в ОП.

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