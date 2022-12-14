Зеленський висловив розчарування президенту МОК через наміри повернути російських спортсменів на міжнародні змагання
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом і висловив розчарування намірами повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором, передає УНН.
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Глава держави відзначив підтримку українських атлетів та українського олімпійського руху, а також закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої Росією спортивної інфраструктури в Україні.
Зеленський висловив розчарування присутністю президента Олімпійського комітету Росії на саміт МОК 9 листопада та намірами повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором.
«З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій росії. Не можна намагатися бути нейтральними, коли знищуються основи мирного життя та ігноруються загальнолюдські цінності», – заявив Президент України.
За його словами, мовчання спортсменів, тренерів і функціонерів потурає агресії, а росія використовує спорт із пропагандистською метою.
Справедливою відповіддю на такі дії може бути лише повна ізоляція країни-терориста на міжнародній арені. Зокрема, це стосується міжнародних спортивних заходів, відзначили в ОП.
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