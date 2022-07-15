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13:08 • 5723 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Зеленский отметил государственными наградами участников боевых действий

Зеленский отметил государственными наградами участников боевых действий

Киев • УНН

 • 94579 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 242 участника боевых действий. Об этом он сообщил в своем видеообращении, передает УНН.

Цитата

"Подписал сегодня (15 июля – ред.) новый указ о награждении наших воинов. 242 участника боевых действий отмечены государственными наградами. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за нас с вами, за Украину! Вечная благодарность всем, кто защищает наше государство! Слава Украине!", - заявил Зеленский.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом "За заслуги" I степени Марины Вязовской – украинского математика, которая в этом году стала лауреаткой медали Филдса.

Украинские Национальные Новости

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