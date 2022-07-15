Зеленский отметил государственными наградами участников боевых действий

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"Подписал сегодня (15 июля – ред.) новый указ о награждении наших воинов. 242 участника боевых действий отмечены государственными наградами. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за нас с вами, за Украину! Вечная благодарность всем, кто защищает наше государство! Слава Украине!", - заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом "За заслуги" I степени Марины Вязовской – украинского математика, которая в этом году стала лауреаткой медали Филдса.