Зеленский отметил государственными наградами участников боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 242 участника боевых действий. Об этом он сообщил в своем видеообращении, передает УНН.
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"Подписал сегодня (15 июля – ред.) новый указ о награждении наших воинов. 242 участника боевых действий отмечены государственными наградами. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за нас с вами, за Украину! Вечная благодарность всем, кто защищает наше государство! Слава Украине!", - заявил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом "За заслуги" I степени Марины Вязовской – украинского математика, которая в этом году стала лауреаткой медали Филдса.