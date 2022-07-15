Зеленський відзначив державними нагородами учасників бойових дій

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"Підписав сьогодні (15 липня - ред.) новий указ про нагородження наших воїнів. 242 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за нас з вами, за Україну! Вічна вдячність усім, хто захищає нашу державу! Слава Україні!", - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом "За заслуги" I ступеня Марини В’язовської – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса.