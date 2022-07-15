Зеленський відзначив державними нагородами учасників бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 242 учасників бойових дій. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Підписав сьогодні (15 липня - ред.) новий указ про нагородження наших воїнів. 242 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за нас з вами, за Україну! Вічна вдячність усім, хто захищає нашу державу! Слава Україні!", - заявив Зеленський.
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