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Зеленський відзначив державними нагородами учасників бойових дій

Зеленський відзначив державними нагородами учасників бойових дій

Київ • УНН

 • 94580 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 242 учасників бойових дій. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Підписав сьогодні (15 липня - ред.) новий указ про нагородження наших воїнів. 242 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за нас з вами, за Україну! Вічна вдячність усім, хто захищає нашу державу! Слава Україні!", - заявив Зеленський.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом "За заслуги" I ступеня Марини В’язовської – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса.

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