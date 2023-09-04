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Зеленский посетил стабилизационные пункты, где помогают раненым на Донецком и Запорожском направлениях

Зеленский посетил стабилизационные пункты, где помогают раненым на Донецком и Запорожском направлениях

Киев • УНН

 • 291177 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во время рабочей поездки в прифронтовые области Украины Президент Владимир Зеленский посетил стабилизационные пункты, где оказывают медицинскую помощь военнослужащим, раненым и травмированным на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

Детали

Глава государства побывал в стабпункте 37-й отдельной бригады морской пехоты. Здесь медики оказывают первую квалифицированную помощь после эвакуации с поля боя бойцам, которые получили ранения на Донецком направлении. Количество пациентов зависит от интенсивности боевых действий. Иногда здесь находится одновременно до 30 военнослужащих с различными видами травм.

Владимир Зеленский также посетил стабилизационный пункт, который был развернут от 450-го военного госпиталя ОУВ «Запорожье», ОСУВ «Таврия». Здесь стабилизируют состояние раненых военных, при необходимости – проводят неотложные хирургические вмешательства и готовят бойцов к дальнейшей эвакуации.

Зеленский пообщался с ранеными бойцами и боевыми медиками, спросил об их насущных потребностях.

Цитата

«Большое спасибо за то, что сохранили жизнь многим. Большое спасибо вам за защиту наших военных. За то, что поднимаете на ноги. Берегите себя. И спасибо за сохраненную жизнь всех остальных. Ну а ребята-раненные – очень отважно, что вы остаетесь в строю. Спасибо за этот ваш выбор – выбор защищать Украину. Я вам всем желаю только здоровья и победы», – сказал Глава государства.

За мужество, проявленное в защите Украины, Президент вручил боевым медикам и военным, которые проходят лечение, ордена «За мужество» III степени.

Напомним, 4 сентября Зеленский посетил боевые бригады на Донецком направлении. 

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