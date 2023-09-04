Зеленский посетил стабилизационные пункты, где помогают раненым на Донецком и Запорожском направлениях

Детали

Глава государства побывал в стабпункте 37-й отдельной бригады морской пехоты. Здесь медики оказывают первую квалифицированную помощь после эвакуации с поля боя бойцам, которые получили ранения на Донецком направлении. Количество пациентов зависит от интенсивности боевых действий. Иногда здесь находится одновременно до 30 военнослужащих с различными видами травм.

Владимир Зеленский также посетил стабилизационный пункт, который был развернут от 450-го военного госпиталя ОУВ «Запорожье», ОСУВ «Таврия». Здесь стабилизируют состояние раненых военных, при необходимости – проводят неотложные хирургические вмешательства и готовят бойцов к дальнейшей эвакуации.

Зеленский пообщался с ранеными бойцами и боевыми медиками, спросил об их насущных потребностях.

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«Большое спасибо за то, что сохранили жизнь многим. Большое спасибо вам за защиту наших военных. За то, что поднимаете на ноги. Берегите себя. И спасибо за сохраненную жизнь всех остальных. Ну а ребята-раненные – очень отважно, что вы остаетесь в строю. Спасибо за этот ваш выбор – выбор защищать Украину. Я вам всем желаю только здоровья и победы», – сказал Глава государства.

За мужество, проявленное в защите Украины, Президент вручил боевым медикам и военным, которые проходят лечение, ордена «За мужество» III степени.

Напомним, 4 сентября Зеленский посетил боевые бригады на Донецком направлении.