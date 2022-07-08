Зеленский посетил передовые позиции в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Днепропетровской области и пообщался с украинскими защитниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
Детали
"Передовые позиции в Днепропетровской области. Пообщался с нашими защитниками, вручил им награды. Настроение у них решительное, в глазах – уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины!" – написал Зеленский.
Кроме того, президент провел совещание относительно ситуации на территории Криворожского района Днепропетровской области.
"Мой родной Криворожский район. Провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях. Города, несмотря на военное положение, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспеченными продуктами и лекарствами", – отметил Зеленский.
Президенту рассказали о строительстве оборонительных сооружений, материально-техническом обеспечении войск. Отдельно обсудили проблемы функционирования предприятий тяжелой промышленности в Кривом Роге в условиях военного положения и создания условий восстановления их полноценной работы.
Напомним
В мае Владимир Зеленский впервые посетил передовые позиции за пределами Киевской области – в Харькове.