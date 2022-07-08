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Зеленський відвідав передові позиції на Дніпропетровщині

Зеленський відвідав передові позиції на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 139286 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції на Дніпропетровщині та поспілкувався з українськими захисниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram глави держави.

Деталі

"Передові позиції на Дніпропетровщині. Поспілкувався з нашими захисниками, вручив їм нагороди. Настрій у них рішучий, в очах – впевненість у нашій перемозі. Дякую, що виборюєте свободу України!" – написав Зеленський.

Окрім того, президент провів нараду щодо ситуації на території Криворізького району Дніпропетровської області.

"Мій рідний Криворізький район. Провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах. Міста попри воєнний стан мають ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками", – зазначив Зеленський.

Президенту розповіли про будівництво оборонних споруд, матеріально-технічне забезпечення військ. Окремо обговорили проблеми функціонування підприємств важкої промисловості у Кривому Розі в умовах воєнного стану та створення умов для відновлення їхньої повноцінної роботи.

Нагадаємо

У травні Володимир Зеленський вперше відвідав передові позиції за межами Київської області – у Харкові.

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