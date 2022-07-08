Зеленський відвідав передові позиції на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції на Дніпропетровщині та поспілкувався з українськими захисниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram глави держави.
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"Передові позиції на Дніпропетровщині. Поспілкувався з нашими захисниками, вручив їм нагороди. Настрій у них рішучий, в очах – впевненість у нашій перемозі. Дякую, що виборюєте свободу України!" – написав Зеленський.
Окрім того, президент провів нараду щодо ситуації на території Криворізького району Дніпропетровської області.
"Мій рідний Криворізький район. Провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах. Міста попри воєнний стан мають ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками", – зазначив Зеленський.
Президенту розповіли про будівництво оборонних споруд, матеріально-технічне забезпечення військ. Окремо обговорили проблеми функціонування підприємств важкої промисловості у Кривому Розі в умовах воєнного стану та створення умов для відновлення їхньої повноцінної роботи.
Нагадаємо
У травні Володимир Зеленський вперше відвідав передові позиції за межами Київської області – у Харкові.