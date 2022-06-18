Зеленский посетил дом в Одессе, в который раньше попала российская ракета
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил жилой дом в Одессе, в который 23 апреля российские оккупанты попали ракетой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
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“Жилой дом в Одессе, в который 23 апреля враг попал ракетой. Среди жертв — восемь человек, в том числе трехмесячный младенец. Это страшное преступление, которому нет никаких оправданий. Обязательно восстановим этот дом, чтобы все жильцы вернулись в свое жилье”, — написал он.
Напомним
23 апреля оккупанты обстреляли Одессу. Военные рф нанесли ракетные удары по жилому дому в Киевском районе. Погибли 8 мирных жителей, среди них - 3-месячный ребенок. Еще 18 человек были ранены.
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.