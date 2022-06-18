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Зеленський відвідав будинок в Одесі, в який раніше влучила російська ракета

Зеленський відвідав будинок в Одесі, в який раніше влучила російська ракета

Київ • УНН

 • 301700 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідав житловий будинок в Одесі, у який 23 квітня російські окупанти влучили ракетою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Цитата

“Житловий будинок в Одесі, у який 23 квітня ворог влучив ракетою. Серед жертв — вісім осіб, зокрема тримісячне немовля. Це страшний злочин, якому немає жодних виправдань. Обов’язково відновимо цей будинок, щоб усі мешканці повернулися до свого житла”, — написав він.

Нагадаємо 

23 квітня окупанти обстріляли Одесу. Військові рф завдали ракетних ударів по житловому будинку у Київському районі. Загинуло 8 мирних мешканців, серед них - 3-місячна дитина. Ще 18 людей поранено.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Українські Національні Новини

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