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Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

Киев  •  УНН

 • 18965 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, указав, что не может пренебречь волей 73% избирателей, поддержавших его кандидатуру на выборах, и добавив, что хотя и устает, особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах, но в целом неплохо себя чувствует. При этом он предложил требовать от народных депутатов проголосовать за предложенный им законопроект об импичменте. Об этом говорится в обнародованном 6 июня ответе на петицию, передает УНН.

"Уважаемые авторы и подписанты петиции о моей отставке! Согласно действующему законодательству, должен ответить на ваше обращение и требование. Каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет условия, при которых Президент страны должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 Основного Закона нашего с вами государства", - отметил Зеленский.

Он привел выдержку из закона, согласно которой, "полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае:

  • отставки;
  • несостоятельности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;
  • смещения с поста в порядке импичмента;
  • смерти".

"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украина и поддержавих мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - отметил Президент.

"С другой стороны, хочу предложить вам требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект Закона "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", который был подан мной в Верховную Раду 29 мая этого года. Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное - реальный способ", - подытожил Зеленский.

Как сообщал УНН, петиция "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского" всего за сутки набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Украинские Национальные Новости

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