КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, указав, что не может пренебречь волей 73% избирателей, поддержавших его кандидатуру на выборах, и добавив, что хотя и устает, особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах, но в целом неплохо себя чувствует. При этом он предложил требовать от народных депутатов проголосовать за предложенный им законопроект об импичменте. Об этом говорится в обнародованном 6 июня ответе на петицию, передает УНН.