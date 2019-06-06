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Зеленський відповів на петицію з вимогою його відставки

Зеленський відповів на петицію з вимогою його відставки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою його відставки, вказавши, що не може знехтувати волею 73% виборців, які підтримали його кандидатуру на виборах, і додавши, що хоч і втомлюється, особливо у старому офісі з привидами комунізму в шафах, але в цілому непогано почувається. При цьому він запропонував вимагати від народних депутатів проголосувати за запропонований ним законопроект про імпічмент. Про це йдеться в оприлюдненій 6 червня відповіді на петицію, передає УНН.

"Шановні автори та підписанти петиції про мою відставку! Згідно з чинним законодавством, маю відповісти на ваше звернення та вимогу. Кожен свідомий і відповідальний громадянин знає, що Конституція України чітко визначає умови, за яких Президент країни має залишити свою посаду. Їхній перелік зазначений у статті 108 Основного Закону нашої з вами держави", - зазначив Зеленський.

Він навів витяг з закону, відповідно до якого, “повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

  • відставки;
  • неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
  • усунення з поста в порядку імпічменту;
  • смерті”.

"З об’єктивних і, сподіваюся, зрозумілих вам причин залишити свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 та 4 я не можу. По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні у другому турі виборів Президента України та підтримали мою кандидатуру. По-друге, я, звісно, втомлююсь (особливо у старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано почуваюся. І планую й надалі підтримувати добру фізичну форму", - зазначив Президент.

"З іншого боку, хочу запропонувати вам вимагати у народних депутатів України якомога швидшого голосування за проект Закону “Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)”, який був поданий мною до Верховної Ради 29 травня цього року. Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я починаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх без винятку посадовців та процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дасть змогу вам домагатися моєї відставки у законний, а головне - реальний спосіб", - підсумував Зеленський.

Як повідомляв УНН, петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського" лише за добу набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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