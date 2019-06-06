КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою його відставки, вказавши, що не може знехтувати волею 73% виборців, які підтримали його кандидатуру на виборах, і додавши, що хоч і втомлюється, особливо у старому офісі з привидами комунізму в шафах, але в цілому непогано почувається. При цьому він запропонував вимагати від народних депутатів проголосувати за запропонований ним законопроект про імпічмент. Про це йдеться в оприлюдненій 6 червня відповіді на петицію, передає УНН.